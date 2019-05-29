Путин направил приветствие участникам форума "Здоровье нации - основа процветания России"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Ваш авторитетный форум традиционно объединяет на своей площадке солидный состав участников, ведь вопросы, которые здесь поднимаются, имеют поистине общенациональное значение, во многом определяют качество жизни и благополучие людей, эффективное решение важнейших проблем демографической политики в нашей стране. Прежде всего, речь идет об укреплении здоровья граждан, развитии медицинской науки и здравоохранения, продвижении ценностей многодетной семьи, активного образа жизни, улучшении экологической ситуации", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что эти проблемы требуют конструктивного и плодотворного взаимодействия власти, научных, экспертных и деловых кругов. "Только опираясь на такую широкую поддержку, мы сможем добиться ощутимых результатов", - добавил он.

Путин выразил уверенность, что форум пройдет успешно и послужит выработке новых предложений и инициатив.

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" проходит в Москве с 29 по 31 мая в выставочном комплексе "Гостиный двор". Центральной его темой в этом году стало обсуждение хода реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда" и "Экология".