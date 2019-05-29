Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за "пьяные ДТП"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла во втором, основном чтении проект закона об ужесточении уголовной ответственности за дорожно-транспортные происшествия (ДТП) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди. Авторами концепции выступили представители всех парламентских фракций.

Инициативой вносятся поправки в части 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Как пояснил один из авторов, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, ответственность в случае причинения тяжкого вреда здоровью предлагается увеличить с четырех лет до трех-семи лет лишения свободы, при гибели человека - с двух-семи лет до 5-12 лет, в случае смерти двух или более лиц - с четырех-девяти лет до 8-15 лет лишения свободы. Одновременно поправками в статью 263 УК РФ предусматривается ужесточение санкций за совершение аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском, внутреннем водном транспорте и в метрополитене.

Фактически, по словам Пискарева, новыми нормами наказание за "пьяные ДТП" приравнивается к наказанию за умышленное убийство.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что "ежегодно более 4 тыс. человек погибают под колесами пьяных водителей, более 20 тыс. человек становятся инвалидами". По его словам, если человек сел за руль в состоянии опьянения, "значит, имел умысел", поэтому "справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству". Володин уверен, что принятие законопроекта позволит снизить количество "пьяных ДТП".