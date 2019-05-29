Лишь 28% граждан РФ могут воспользоваться вызовом экстренных служб по единому номеру "112"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Система вызова в РФ экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (Система-112) на данный момент не развернута до конца в 73 регионах страны, воспользоваться ею полноценно могут лишь 28% граждан. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации.

"На момент завершения федеральной целевой программы в 73 регионах Система-112 полностью не была развернута. В 17 регионах она не позволяла передавать данные экстренного вызова 01, 02, 03 в автоматическом режиме. Лишь 28% граждан пока могут полноценно пользоваться этой системой, а средства потрачены немалые", - указал Кудрин, добавив, что президент и правительство дали поручения по доведению Системы-112 до запланированных параметров.

По данным Счетной палаты, на мероприятия по созданию Системы-112 за период 2013-2017 годов было израсходовано 14 млрд рублей.

Система обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории РФ и для оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.