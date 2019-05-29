Путин накануне Дня защиты детей наградит многодетные семьи орденами "Родительская слава"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 30 мая, вручит в Кремле ордена "Родительская слава" многодетным семьям. Как сообщила пресс-служба главы российского государства, церемония приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Вручение состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Среди удостоенных награды в этом году семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республик Алтай и Башкортостан, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей, сообщили в пресс-службе.

Орденом награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Орден "Родительская слава" был учрежден в 2008 году и впервые вручался в январе 2009 года. Позднее церемонии награждения им были привязаны к Международному дню защиты детей.

Награжденным вручаются сам орден и грамота, знаки ордена для ношения в торжественных случаях и миниатюрная копия знака ордена для повседневного ношения, а также единовременное денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей.

Орден "Родительская слава" возобновляет еще дореволюционные традиции: за геральдическую основу взят знак отличия святой Ольги - первой в российской истории награды за заслуги в воспитании детей. В советское время многодетные матери отмечались госнаградами "Материнская доблесть" и "Материнская слава", званием "Мать-героиня".