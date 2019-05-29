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КПРФ предложила в День Победы и дни воинской славы вывешивать с флагом РФ красное знамя

Коммунисты считают, что это послужит целям "патриотического воспитания"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий вместе с государственным флагом РФ вывешивать на зданиях и флагштоках в День Победы и дни воинской славы красные знамена - копии Знамени Победы. Документ размещен в среду в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"В День Победы, дни воинской славы… копии Знамени Победы наряду с государственным флагом Российской Федерации вывешиваются на зданиях либо поднимаются на мачтах, флагштоках во всех городах-героях, Городах воинской славы, а также в воинских частях Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Коммунисты считают, что это послужит целям "патриотического воспитания военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на героических примерах, проявленных советскими воинами при защите Родины и освобождении стран Европы от фашистской чумы в ходе Великой Отечественной войны".

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияКПРФ
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