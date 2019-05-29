В двух школах города Иваново произошел сбой при получении заданий для ЕГЭ

ИВАНОВО, 29 мая. Сбой при получении заданий по математике для ЕГЭ произошел в двух школах города Иваново. В связи с этим экзамен не смогли сдать более 200 учеников, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства региона.

"При проведении ЕГЭ по математике сегодня произошел сбой в двух школах города Иваново - №8 и №22, где экзамен должны были сдать 368 учеников. В пункты проведения экзаменов задания должны были поступить по защищенным каналам связи и распечатаны прямо в аудитории. Однако на старте сдачи ЕГЭ не была обеспечена возможность получить задания с федерального уровня, поэтому вовремя экзамен там не начался", - сообщили в пресс-службе.

По данным департамента образования Ивановской области, сейчас 150 учеников школы №8 продолжают сдавать экзамен. Для остальных учащихся экзамен организуют в один из резервных дней - 24 июня или 1 июля.

Губернатор региона Станислав Воскресенский назвал подобный сбой недопустимым, высказав надежду на детальный разбор ситуации со стороны Рособрнадзора.