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В двух школах города Иваново произошел сбой при получении заданий для ЕГЭ

Экзамен по математике не смогли сдать более 200 школьников

ИВАНОВО, 29 мая. Сбой при получении заданий по математике для ЕГЭ произошел в двух школах города Иваново. В связи с этим экзамен не смогли сдать более 200 учеников, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства региона.

"При проведении ЕГЭ по математике сегодня произошел сбой в двух школах города Иваново - №8 и №22, где экзамен должны были сдать 368 учеников. В пункты проведения экзаменов задания должны были поступить по защищенным каналам связи и распечатаны прямо в аудитории. Однако на старте сдачи ЕГЭ не была обеспечена возможность получить задания с федерального уровня, поэтому вовремя экзамен там не начался", - сообщили в пресс-службе.

По данным департамента образования Ивановской области, сейчас 150 учеников школы №8 продолжают сдавать экзамен. Для остальных учащихся экзамен организуют в один из резервных дней - 24 июня или 1 июля.

Губернатор региона Станислав Воскресенский назвал подобный сбой недопустимым, высказав надежду на детальный разбор ситуации со стороны Рособрнадзора.

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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