Ежемесячные выплаты ветеранам труда Архангельской области увеличат с 2020 года

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в среду во втором окончательном чтении приняли закон об увеличении ежемесячной выплаты ветеранам труда, проживающим на территории региона, с 456 рублей до 856 с 1 января 2020 года.

"Решение не могли принять 10 лет, выплата не индексировалась с 2009 года, сегодня она составляет 456 рублей. С 1 октября будет повышена на 200 рублей, и с 1 января еще на 200 рублей", - сказала Прокопьева.

Как отметила зампредседателя комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Надежда Виноградова, на выплаты в 2020 году потребуется почти 1 млрд рублей. "Цена вопроса - 1 млрд рублей и мы его нашли <...> 127 млн рублей в этом году бюджет найдет на выплаты ветеранам труда. Со следующего года эта сумма будет привязана к инфляции, и ежегодно будет индексироваться", - сказала она журналистам.

В Архангельской области проживает около 208 тыс. ветеранов труда.