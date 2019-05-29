Новый независимый институт могут создать для экологической экспертизы арктических проектов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новый независимый институт для проведения экологической экспертизы проектов, реализуемых в арктической зоне России, может быть создан Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики при Корпорации развития Дальнего Востока, которая станет оператором приема заявок от инвесторов. Об этом сообщил ТАСС в среду замминистра Александр Крутиков.

На V Международном арктическом форуме Крутиков заявлял о том, что в настоящее время экологическая экспертиза проектов для Арктики проводится с опорой на опыт реализации проектов в регионах центра и юга России и не учитывает климатические особенности и инфраструктурные ограничения этой территории.

"Эти функции (проведение экологической экспертизы проектов, которые могут быть реализованы в Арктике - прим. ТАСС) в законопроекте [о создании преференциального режима для инвесторов в Арктической зоне РФ] переходят именно к Корпорации развития Дальнего Востока, то есть управляющей компании. Эта корпорация может создать проектный институт, который будет как раз осуществлять экспертизу документации инвесторов, которые будут реализовывать свои проекты в Арктике. Я не вижу большой сложности в создании института, его работа должна быть независимой", - сказал он.

Ранее в среду Крутиков сообщал, что проект закона о преференциях для инвесторов в Арктической зоне РФ будет внесен в правительство до 10 июня, общественные обсуждения документа будут завершены до 3 июня. Законопроект предполагает снижение налоговой ставки для новых проектов на весь срок их реализации, при этом налоговые льготы для инвесторов дифференцированы в зависимости от проекта: отдельные льготы для проектов на шельфе, отдельно - для проектов по добыче континентального углеводородного сырья, для производства сжиженного природного газа и иных проектов.