Число центров по подготовке рабочих профессий в Татарстане увеличат до 37 в 2019 году

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана откроют в 2019 году шесть новых ресурсных центров по подготовке рабочих профессий, увеличив их общее количество до 37. Об этом сообщил в среду президент республики Рустам Минниханов на церемонии чествования победителей и призеров финала VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

"Мы создали 31 ресурсный центр, оснащенный новейшим оборудованием. В текущем году будет создано еще шесть ресурсных центров. Эту работу вместе с ведущими предприятиями мы будем продолжать и впредь", - сказал он.

Минниханов отметил, что в регионе создана мощная база профессионального образования - 70 тыс. учащихся обучаются по более чем 200 специальностям и рабочим профессиям в 91 учреждении среднего профессионального образования.

По данным пресс-службы правительства региона, Республика Татарстан заняла первое место в общекомандном зачете в финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы", который проходил 20-24 мая в регионе. "Это наша третья победа за семилетнюю историю движения WorldSkills в России. Отрадно, что отличный результат достигнут на нашей, казанской площадке, здесь в августе будет проходить мировой чемпионат WorldSkills. В ходе соревнований порядка 1700 конкурсантов из 80 регионов России демонстрировали свое мастерство в 92 компетенциях WorldSkills и 48 компетенциях WorldSkills среди юниоров", - отметил Минниханов.

Он почеркнул важность лучших мировых методик, технологий и стандартов, которые привносятся движением WorldSkills в систему образования. "Тем самым мы увеличиваем возможность молодежи стать конкурентоспособной и востребованной на современном рынке труда. От этого зависит дальнейшее развитие республики", - добавил он.

Ресурсные центры представляют собой современные образовательные организации, в которых сконцентрированы новейшее оборудование, кадровый потенциал и образовательные программы, отвечающие требованиям базовых работодателей.