Дочери погибшего в 1945 году советского солдата вручили удостоверение к его боевому ордену

КАЛИНИНГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Референт Главного командования Воздушно-космических сил РФ Игорь Барсков передал дочери красноармейца Александра Веренича, погибшего в начале 1945 года во время Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, удостоверение к боевому ордену Красной Звезды. Торжественная церемония вручения наградного документа спустя почти 75 лет после Великой Победы прошла в Калининграде в областном военном комиссариате, сообщила в среду журналистам пресс-служба Балтийского флота.

"Удостоверение к ордену Красной Звезды, к которому рядовой Веренич был представлен 24 февраля 1945 года, подписал недавно президент России. Сам орден, к сожалению, вручить родным героя не представляется возможным, поскольку выпуск этой боевой награды прекращен в начале 1990-х годов", - рассказали в пресс-службе.

Поиски наградных документов красноармейца, призванного на фронт в 1944 году из Брестской области, заняли три года. Установлено, что красноармеец Александр Веренич служил в 65-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Был представлен к ордену Красной Звезды командиром дивизии, что подтверждено выпиской из приказа, датированного февралем 1945 года. Но не успел получить награду - погиб под прусским Эбенроде (нынешний город Нестеров в Калининградской области) в ходе боев Восточно-Прусской наступательной операции и захоронен в братской могиле под поселком Добровольском, говорится в сообщении.

"К сожалению, мы не смогли отыскать документы, которые рассказали бы, за какой именно подвиг удостоился красноармеец Веренич высокой боевой награды. Так же не сохранились в архивах и документы об обстоятельствах его гибели", - приводит пресс-служба слова Барскова на церемонии. Но, очевидно, что это был геройский солдат, поскольку орденом Красной Звезды награждали за личное мужество и отвагу, подчеркнул он.

Удостоверение к боевой награде передано дочери Александра Веренича - 75-летней Надежде Александровне, которая проживает в Калининграде. Она рассказала, что на фронте погиб и брат ее отца, но где, когда и при каких обстоятельствах, где похоронен - неизвестно. "Будем искать и его!" - заверил Барсков дочь фронтовика, приводит его слова пресс-служба флота.