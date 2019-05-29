Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не брезгует покупать шаурму на улице и считает, что это может помочь политикам не "забронзоветь".
"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного. А еще помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!" - прокомментировал президент фото под тегом #ШаурмаТакШаурма, размещенное в среду в Twitter.
Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма pic.twitter.com/LEmQe6USM8— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 May 2019
На фото Зеленский изображен с надкусанной шаурмой в окружении своих соратников - руководителем администрации Андреем Богданом и двумя его заместителями.
В воскресенье, когда отмечалась очередная годовщина украинской столицы, Зеленский тоже вспоминал о шаурме. В частности, в своем поздравлении горожанам он написал, что "Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро".