{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"

Президент Украины считает, что в покупке шаурмы нет ничего страшного, неудобного и постыдного
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/OLEG PETRASYUK
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/OLEG PETRASYUK

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не брезгует покупать шаурму на улице и считает, что это может помочь политикам не "забронзоветь".

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного. А еще помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!" - прокомментировал президент фото под тегом #ШаурмаТакШаурма, размещенное в среду в Twitter.

На фото Зеленский изображен с надкусанной шаурмой в окружении своих соратников - руководителем администрации Андреем Богданом и двумя его заместителями.

В воскресенье, когда отмечалась очередная годовщина украинской столицы, Зеленский тоже вспоминал о шаурме. В частности, в своем поздравлении горожанам он написал, что "Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
В МВД рассказали, сколько миротворцев готовят ежегодно
По данным ведомства, оно готовит порядка 100 российских и 80 зарубежных специалистов каждый год
Читать полностью