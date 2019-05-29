Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не брезгует покупать шаурму на улице и считает, что это может помочь политикам не "забронзоветь".

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного. А еще помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!" - прокомментировал президент фото под тегом #ШаурмаТакШаурма, размещенное в среду в Twitter.