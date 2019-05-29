В Аргентине из-за забастовки отменены сотни рейсов

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая. /ТАСС/. Забастовка, которую проводит Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) Аргентины, привела к отмене практически всех авиарейсов в стране. Об этом свидетельствует сайт компании Aeropuertos Argentina 2000, управляющей аэропортами южноамериканской республики.

В Международном аэропорту Эсейса, расположенного в пригороде Буэнос-Айреса, был отменен 121 из 128 вылетов. В столичном аэропорту Хорхе Ньюбери, обслуживающем внутренние рейсы, не состоятся 245 из 252 запланированных вылетов.

В других аэропортах страны также отменены практически все рейсы.

Из-за стачки в южноамериканской республике был вынужден задержаться глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, который принимал участие в прошедшем в Буэнос-Айресе заседании российско-аргентинской межправительственной комиссии. "У нас из-за забастовки рейс отменили, придется лететь позже", - сказал он журналистам. Как пояснила его представитель, глава российской делегации вылетит в четверг в 02:00 (08:00 мск).

Это уже пятая всеобщая забастовка, которую ВКТ проводит с момента прихода к власти правительства президента Маурисио Макри в 2015 году. Стачкой профсоюзы намерены выразить несогласие с экономической политикой властей и обратить внимание на тяжелое финансовое положение, в котором оказались рабочие из-за высокой инфляции и роста тарифов.

Из-за забастовки в Аргентине не работают банки, общественный транспорт, службы уборки мусора. В больницах пациентов принимают только дежурные врачи.