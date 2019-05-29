Неверов: программа развития сельских территорий должна продолжиться после 2025 года

СУЗДАЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Реализацию программы комплексного развития сельских территорий необходимо будет продолжить и после 2025 года. Об этом на расширенном заседании совета руководителей фракций в среду в Суздале заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" в нижней палате Сергей Неверов.

Правительство РФ в срок до 1 июня 2019 года должно разработать и утвердить государственную программу РФ по развитию сельских территорий. В проекте этого документа его основными целями определены сохранение доли сельского населения в общей численности населения РФ на уровне не менее 25,3% к 2025 году, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80% к 2025 году, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50% к 2025 году.

"На правительственной комиссии уже поднимался вопрос, что эта программа должна быть реализована и далее после 2025 года. Потому что мы понимаем, что цели, которые обозначены, мы можем где-то и достичь их, но дальше она не может остановиться, уже обсуждается реализация программы до 2030 года", - сказал Неверов.

Предусмотренное проектом госпрограммы комплексного развития сельских территорий ресурсное обеспечение до 2025 года составляет 2,288 трлн рублей, отметил министр. В том числе из средств федерального бюджета - 1,061 трлн рублей, из внебюджетных источников - 1,053 трлн рублей, из консолидированных бюджетов субъектов - 174 млрд рублей.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий сообщил, что Минсельхоз оценивает потребность сельских территорий в финансировании, которое требуется для решения первоочередных задач, в 6 трлн рублей.