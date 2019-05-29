В Китае представили приложение с искусственным интеллектом для детей с аутизмом

ШАНХАЙ, 29 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Специальное мобильное приложение с технологией искусственного интеллекта, помогающее детям с аутизмом развить социальные навыки, представлено в Китае. Как пишет в среду газета Shanghai Daily, данный продукт стал результатом совместной работы больницы Синьхуа и Кембриджского университета.

Приложение получило название AI Monkey. В нем использован легко узнаваемый в Китае образ короля обезьян Сунь Укуна из классического романа "Путешествие на Запад". Приложение предназначено для страдающих аутизмом детей в возрасте от двух до четырех лет. В основу разработки положены технологии распознавания лица и искусственного интеллекта, которые в игровой форме позволяют детям улучшить свои социальные навыки.

Суть игры заключается в том, что ребенок смотрит на экран с изображением лица обезьяны, которая может копировать эмоции самого ребенка. Если играющий в нее отводит глаза от экрана и теряет концентрацию, то вместо обезьяны появляется красочный фейерверк, который вновь привлекает внимание ребенка.

"Симптомы у детей с аутизмом начинают проявляться в 18 месяцев, а диагноз ставится уже в возрасте 30 месяцев. Период с двух до четырех лет является ключевым для развития мозга, поэтому правильный подход и тренировки могут поставить ситуацию под контроль и улучшить состояние", - приводит издание слова доктора Ли Фэя из больницы Синьхуа.

Специалист обратил внимание на то, что многим родителям не удается самостоятельно улучшить состояние ребенка, а специальные лечебные курсы далеко не все могут себе позволить. Разработанное приложение позволяет родителям заниматься с детьми в домашних условиях.

Согласно официальным данным, пишет газета, один из 88 детей в США страдает аутизмом. Для Китая нет точной статистики, однако, по приблизительным подсчетам местных экспертов, заболеваемость составляет в районе 1%.