{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВД рассказали, сколько миротворцев в год проходят подготовку на базе ведомства

По данным министерства, речь идет о порядка 100 российских и 80 зарубежных специалистов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. МВД РФ ежегодно проводит подготовку около 80 иностранных специалистов для миротворческих миссий, сообщил журналистам начальник управления международного сотрудничества МВД РФ Петр Попов на торжественном мероприятии в связи с Международным днем миротворцев ООН.

"В министерстве в 2000 году был создан центр подготовки миротворцев на базе Всероссийского института повышения квалификации. Этот центр позволяет готовить до 100 российских миротворцев и до 80 зарубежных специалистов ежегодно", - сказал Попов.

"Встречаясь с руководством миссий, получаешь отзывы о российских специалистах, в частности, полицейских, как о профессионалах высочайшего уровня", - сказал представитель ведомства.

Попов добавил, что та подготовка, которую проходят здесь, "позволяет чувствовать себя на голову выше по сравнению с другими [иностранными] уважаемыми коллегами".

Теги
Россия
Эксперт считает, что спорт предпочтительнее диеты для борьбы с ожирением у пожилых
Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева отметила, что в пожилом возрасте ожирение необычное
Читать полностью