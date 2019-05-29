В МВД рассказали, сколько миротворцев в год проходят подготовку на базе ведомства

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. МВД РФ ежегодно проводит подготовку около 80 иностранных специалистов для миротворческих миссий, сообщил журналистам начальник управления международного сотрудничества МВД РФ Петр Попов на торжественном мероприятии в связи с Международным днем миротворцев ООН.

"В министерстве в 2000 году был создан центр подготовки миротворцев на базе Всероссийского института повышения квалификации. Этот центр позволяет готовить до 100 российских миротворцев и до 80 зарубежных специалистов ежегодно", - сказал Попов.

"Встречаясь с руководством миссий, получаешь отзывы о российских специалистах, в частности, полицейских, как о профессионалах высочайшего уровня", - сказал представитель ведомства.

Попов добавил, что та подготовка, которую проходят здесь, "позволяет чувствовать себя на голову выше по сравнению с другими [иностранными] уважаемыми коллегами".