Эксперт считает, что спорт предпочтительнее диеты для борьбы с ожирением у пожилых

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Физическая активность для людей пожилого возраста, полезнее в борьбе с лишним весом, чем жесткие ограничения в питании, рассказала ТАСС главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Ранее ученые Американского гериатрического сообщества провели исследования, которые показали, что интервальные тренировки эффективны в борьбе с брюшным жиром, который в свою очередь связан с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.

"Известно, что в пожилом возрасте ожирение необычное. С одной стороны, увеличивается количество брюшного жира, который выделяет определенные вещества, которые способствуют риску [развития] сердечно-сосудистых заболеваний, а с другой стороны, уменьшается мышечная масса (саркопеническое ожирение). Поэтому у пожилого человек, важны не ограничения какие-то в питании жесткие, вот как раз эта рекомендация должна быть очень осторожной, а физические нагрузки, в рамках возможного, это важно", - рассказала эксперт.

Любая физическая нагрузка у пожилых людей улучшает прогнозы, как продолжительности жизни, так и профилактирует потери функциональной активности, которая происходит с возрастом. "Например, в программе "Московское долголетие" этот принцип - увеличения физических нагрузок - как раз используется. И в этом смысле в Москве социальные службы сотрудничают с медицинскими учреждениями именно с точки зрения организации физической реабилитации для пожилых людей", - добавила Ткачева.

Кроме того, в рамках национального проекта "Демография", врачи разрабатывают специальные методические рекомендации по профилактическому консультированию граждан пожилого возраста, где отдельно рассматриваются вопросы питания и физической активности, заключила Ткачева.