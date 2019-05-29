Владимирские депутаты признали неэтичным поведение журналиста Шевченко в заксобрании

ВЛАДИМИР, 29 мая. /ТАСС/. Комиссия по депутатской этике законодательного собрания Владимирской области признала неэтичным поведение руководителя фракции КПРФ в областном парламенте, журналиста Максима Шевченко, который усомнился в эффективности расходования бюджета в департаменте здравоохранения. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя заксобрания Роман Кавинов.

Поводом для заседания комиссии по этике стало заявление депутата Ирины Кирюхиной ("Единая Россия") после того, как на заседании заксобрания в марте Максим Шевченко сообщил о необходимости проверки расходования денег, выделенных областному департаменту здравоохранения в 2017-2018 годах, когда ведомством руководил супруг Кирюхиной. После словесной перепалки депутат "Единой России" покинула зал заседания.

"Комиссия признала поведение депутата Шевченко несоответствующим депутатской этике и приняла решение указать на это и призвать к соблюдению депутатской этики", - сказал Кавинов.

Он уточнил, что рассмотрение ситуации проходило без Шевченко. "Он был уведомлен надлежащим образом о проведении заседания комиссии", - добавил собеседник агентства.

Ранее Максим Шевченко прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале, отметив, что, инициировав проверку расходования средств, он "от имени фракции КПРФ предложил единороссам отчитаться за обещания, которые они давали жителям региона в области защиты их здоровья".