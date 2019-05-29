В Севастополе завершился смотр-конкурс ансамблей Минобороны РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Концертные программы смотр-конкурса ансамблей песни и пляски Минобороны России значительно улучшились по сравнению с прошлым годом, особенно преуспели в этом ансамбли Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и ансамбль Железнодорожных войск. Об этом сообщил заместитель министра обороны России начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов на встрече в Доме офицеров в Севастополе по завершению конкурса.

Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России "Словом и делом" впервые прошел в Севастополе. Выступления были организованы в городских парках, где оценить творчество конкурсантов могли жители и гости города.

"За прошедший год ваши концертные программы существенно улучшились. Особо отмечаю ансамбли песни и пляски Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, которые внутри своих ансамблей создали полноценные оркестры и реализовали новые программы, не оставляющие равнодушными любого зрителя. Значительно прибавил в своем мастерстве ансамбль песни и пляски Железнодорожных войск", - сказал Картаполов офицерам.

Корме того, генерал отметил и другие коллективы. "На протяжении всех шести смотров-конкурсов свой высокий уровень демонстрируют ансамбли песни и пляски Черноморского, Северного и Балтийского флотов, Западного, Южного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения", - сказал замминистра.

Помимо торжественной части Картаполов принял участие и в решении вопросов повседневной деятельности творческих коллективов Минобороны. "Именно сегодня мы с вами должны задать направление дальнейшего развития военной культуры на долгие годы вперед. В этой связи предлагаю обсудить вопросы, связанные с жизнью и развитием ваших творческих коллективов", - сказал он.

Картаполов напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны 27 марта поставил задачу оценить повседневную деятельность творческих коллективов, решить широкий спектр вопросов, "начиная от внешнего вида и заканчивая процессом подготовки и проведения концертных программ и выступлений."

"Словом и делом"

VI Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России "Словом и делом" впервые прошел в Севастополе. Конкурс проходил с 24 по 29 мая. В числе участников - армейские творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Ростова-на-Дону. Всего в смотре участвовали 12 ансамблей песни и пляски, представляющих все виды и рода Вооруженных сил России, военные округа и флоты.

Конкурс проходил по 20 номинациям, в числе которых лучший хор, лучший солист, лучший исполнитель художественной декламации и конферанса, лучшее произведение о современной российской армии и другие.

Концертные программы включали в себя произведения военно-патриотической направленности, шедевры мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, костюмированные хореографические постановки на тему военной службы, а также танцы народов России и мира.

В обязательной программе каждый ансамбль также должен был представить произведение, связанное с современной Армией России, а также произведение, посвященное военному округу (флоту, роду войск) Вооруженных сил по принадлежности ансамбля, произведение для оркестра, не менее трех плясок (солдатская или матросская, национальная, авторская), также хоровое произведение "a cappella" и другие.