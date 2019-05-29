Сумку Hermes продали в Гонконге за $256 тыс.

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 мая. /ТАСС/. Дамская сумка французского модного дома Hermes ушла в среду с молотка в Гонконге за 2 млн гонконгских долларов ($256 тыс.). Об этом сообщили представители местного отделения аукционного дома Christie’s.

Речь идет об эксклюзивной сумке модели Birkin элитной серии Hermes Himalaya бело-коричневых тонов, изготовленной из кожи редчайшего вида крокодила. Изделие инкрустировано золотом и 245 бриллиантами общей массой 10,78 карат. Изначально стоимость лота оценивалась вдвое ниже. Имя покупателя не разглашается.

Cумки Birkin названы в честь британской певицы и актрисы Джейн Биркин. Коллекция появилась в середине 1980-х годов. Председатель правления Hermes Жан-Луи Дюма и Биркин оказались на соседних креслах в самолете. В беседе актриса посетовала, что никак не может найти подходящую кожаную сумку для прогулок. Дюма пообещал специально создать такую модель, которая полностью соответствовала бы всем ее представлениям. Через некоторое время сумка была доставлена Джейн Биркин.

В 2015 году актриса попросила Hermes перестать использовать ее имя для сумок, когда она узнала, какие меры применяются по отношению к содержанию и забою крокодилов на фермах.

Два года назад сумка Hermes ушла на торгах в Гонконге за рекордные $380 тыс., став самым дорогим подобным дамским аксессуаром в мире.