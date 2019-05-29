Власти Карелии возместят траты на спутниковые тарелки тем, чей доход менее 20 тыс. рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Карелии проголосовало за возможность компенсировать затраты на покупку и установку спутниковой тарелки гражданам, чей ежемесячный доход не превышает размер 1,5 прожиточных минимумов или составляет не более 20 тыс. рублей на человека. Об этом в среду ТАСС рассказал заместитель руководителя администрации главы Карелии Константин Сибиряков.

С декабря 2018 года власти региона приняли решение возвращать до 6 тыс. рублей за покупку и установку спутникового оборудования гражданам, проживающим на территории вне зоны эфирного вещания. Льготой могли воспользоваться малоимущие граждане, чей доход не превышает уровня прожиточного минимума, а также ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории.

"Мера остается прежней, но возможности населения воспользоваться ей [мы] повышаем. Если раньше эта мера предусматривалась при доходе одного члена семьи на уровне прожиточного минимума, теперь мы делаем его полуторным. То есть сумма выйдет под 20 тыс. рублей, если сегодня она составляет 13-14 тыс. [на человека]", - прокомментировал собеседник агентства.

По словам руководителя администрации главы Карелии Татьяны Игнатьевой, делавшей в среду доклад о ходе подготовки региона к отключению аналогового вещания, за период с конца декабря 2018 года до 17 мая 2019 года возможностью вернуть деньги воспользовались всего 45 человек, что говорит о крайне низкой активности граждан. При этом власти ожидают всплеска заявлений, а также приток обращений по подключению оборудования ближе к 14 октября - моменту отключения аналогового вещания в Карелии. Правительство приняло решение продлить компенсационную программу до конца 2019 года, в связи с чем из бюджета дополнительно выделили 5 млн рублей.

В рамках заседания правительства глава Карелии Артур Парфенчиков также предложил еще расширить число получателей льготы и включить в список малоимущих граждан и пенсионеров, которые живут в населенных пунктах, где присутствует цифровое вещание, но для приема сигнала их телевизор нужно оборудовать специальной приставкой. По словам Игнатьевой, такого рода поддержка не была предусмотрена, однако после повторного подомового обхода, предложение можно обсудить с представителями бизнеса.

"На сегодняшний день такая акция помощи у нас не запланирована. После повторного обхода, предложим в отношении всех малообеспеченных граждан, которые находятся у нас в зоне цифрового приема, помочь им купить приставку", - ответила докладчик.

Ход подготовки к переходу на "цифру"

После анализа результатов подомового обхода граждан, нуждающихся в подключении дополнительного оборудования, выяснилось, что по ряду населенных пунктов информация собрана некорректно. На территории, где нет даже аналогового сигнала, местные жители уже подключили свои дома к спутниковым тарелкам.

В то же время заниженные данные обнаружили в тех местах, где аналоговое вещание завершится 14 октября, в четвертую волну перехода на цифровое вещание. По оценкам правительства, речь идет о количестве, не превышающем 200 человек. Власти региона планируют провести повторный обход жителей, чтобы составить пофамильный список тех, кому необходима помощь с новым оборудованием.