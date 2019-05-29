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Аппарат Кузнецовой изучает ситуацию с брошенными в подмосковном хостеле детьми

В ведомстве выясняют обстоятельства и причины случившегося

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой выясняет все обстоятельства инцидента в Подмосковье, где мать бросила в хостеле двух маленьких детей.

"Выясняем сейчас обстоятельства и причины случившегося", - сообщил ТАСС в среду представитель пресс-службы детского омбудсмена.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 28 мая неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой - пришла в хостел в Котельниках. Когда администратор попросила ее предоставить паспорт, женщина ответила, что забыла его в машине, после чего вышла из здания и больше не возвращалась. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность женщины, детей передали в местную больницу.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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