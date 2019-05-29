Более 30 свалок рекультивируют в восьми регионах России в 2019 году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рекультивация 33 свалок и других объектов, которые представляют опасность для окружающей среды, в восьми регионах РФ завершится до конца 2019 года, сообщила в среду пресс-служба Минприроды.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Устранение накопленного ущерба в 2019 году идет в рамках реализации нацпроекта "Экология". Предполагается до конца года завершить 33 проекта в восьми субъектах РФ. [Это] Брянская область, Московская область, Смоленская область, Волгоградская область, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2017-2018 годах восстановлено 252 га территорий в 12 субъектах РФ в результате устранения таких объектов. "Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов, - почти 2,5 млн человек", - отмечается в сообщении.

В 2017 году началась рекультивация 48 мусорных свалок из 191, которые предстоит ликвидировать к 2024 году. "Надо стремиться не только к ликвидации негативных последствий от накопленного вреда окружающей среды, но и к возвращению земель в хозяйственный оборот. Восстановление естественной жизни на объектах и полигонах - основной критерий качества выполнения работ", - цитирует пресс-служба главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.

С 1 января в России стартовала реформа отрасли обращения с мусором. Целевые показатели реформы обращения с отходами заложены в нацпроект "Экология".

Нацпроект разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).