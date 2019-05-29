Учеников начнут проверять с металлоискателем после ЧП в школе в Вольске

САРАТОВ, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники администрации школы начнут проверять учеников с металлоискателями после ЧП в образовательном учреждении Вольска, где накануне подросток с топором напал на девочку, сообщила ТАСС начальник управления образования Вольского района Саратовской области Валентина Горбулина.

"Дежурный администратор, который прошел инструктаж по пропускному режиму, будет проверять детей с металлоискателем на входе", - сказала собеседница агентства, добавив, что занятия в школе, где произошло ЧП, возобновятся в четверг.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя сообщила ТАСС, что профессиональная охрана и металлодетекторы отсутствовали в данной школе. По данным Росгвардии, образовательное учреждение было оборудовано кнопкой тревожной сигнализации.

По данным следствия, утром во вторник ученик 7 класса пришел в школу №4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, с зажигательной смесью, одну из которых он бросил в класс, а вторую - в коридоре, воспламенения не произошло. В коридоре он ударил топором по голове 12-летнюю учащуюся 5-го класса и попытался скрыться. Нападавший арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело. Девочка госпитализирована и доставлена в больницу Саратова.

Источник ТАСС в экстренных службах отмечал, что подросток состоит на учете у психиатра и обучался на дому, в этот день пришел в школу на экзамен для перевода в следующий класс.