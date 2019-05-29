Брошенных в подмосковном хостеле детей госпитализировали

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что двух детей - мальчика и девочку оставила неизвестная девушка, которая обратилась к администратору хостела для предоставления им спального места. Администратор попросила паспорт, женщина сказала, что забыла его в машине, вышла из здания и больше не возвращалась.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Двоих малышей, 28 мая оставленных женщиной в хостеле в подмосковных Котельниках, госпитализировали, их состояние удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе подмосковного Минздрава.

"В Котельниках двое детей в возрасте до трех лет госпитализированы в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. Врачи проводят необходимые исследования", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области, у детей нет отклонений в развитии. "На вид каких-либо отклонений в развитии не имеют. У них небольшой кашель и насморк. Врачи оказывают им необходимую помощь", - приводятся в сообщении слова уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой.

В пресс-службе добавили, что о матери они информации пока не имеют. "Она уехала за документами, оставив администратору свой номер телефона. Некоторое время выходила на связь, потом пропала. Очень надеемся, что ее в скором времени удастся разыскать, и она объяснит мотивы своего поступка", - говорится в сообщении.