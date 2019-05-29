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МВД сократило список потенциально опасных пород собак

Теперь их не 71, а 13
Шарпей AP Photo/Vadim Ghirda
Описание
Шарпей
© AP Photo/Vadim Ghirda

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, проект постановления правительства Российской Федерации доработан. С учетом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных пород собак сокращен до 13 позиций", - сказала она.

Волк также сообщила, что доработанный и обновленный перечень опасных пород размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В декабре 2018 был принят федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". МВД предложило перечень потенциально опасных пород собак, включавший 71 позицию. В перечень были включены такие породы, как шарпей, тибетский мастиф, все виды овчарок, кангал, бультерьер, ирландский волкодав. Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, когда потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или ином законном основании.

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