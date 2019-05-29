Евкуров призвал чиновников разобраться с незаконным захватом земель в Ингушетии

МАГАС, 29 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал региональных чиновников разобраться в ситуации с незаконным самозахватом муниципальных земельных участков, из-за чего власти региона переносят строительство соцобъектов в более отдаленные районы населенных пунктов.

"Провел заседание рабочей группы, в ходе которой обсудили вопрос правомерности выделения земельных участков в Сунженском МО. Вопрос сейчас актуален на территории всей республики. Дал поручение разобраться в ближайшие сроки, принять меры по незаконному захвату земель, вплоть до возбуждения уголовных дел по ряду чиновников, которые допустили подобное", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Евкуров.

По его словам, из-за того, что зачастую участки в центральной части муниципалитетов заняты самозахватчиками, властям приходится строить социальные объекты на окраинах населенных пунктов.

"У нас активно возводятся объекты социального назначения, зачастую их строительство переносится на периферию села, города из-за отсутствия земель, самозахватов. Это неудобно для жителей республики. Добираться до отдаленных детских садов, школ, медицинских учреждений - это дополнительные неудобства, затраты на транспорт, которые не все могут себе позволить", - добавил глава региона.