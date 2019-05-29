Жители новгородских сел смогут снимать наличные в кассах магазинов вместо банкоматов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Жители четырех населенных пунктов Новгородской области при отсутствии банкоматов смогут снимать наличные средства в кассах магазинов с конца июня. Нововведение появится в рамках проекта Сбербанка "Агентская сеть", Новгородская область стала одним из пилотных регионов в стране по его внедрению, сообщили в пресс-службе правительства в среду.

"Предварительно определены 27 торговых точек в области, где это будет возможно. До конца текущего квартала пилот заработает в деревнях Новое Овсино и Мойка Батецкого района, Успенское Чудовского района и Суслово Старорусского района", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В сообщении уточняется, что реализация проекта позволит жителям поселений Новгородской области, при отсутствии банкоматов не только снимать наличные средства, но и совершать платежи и переводы на кассах розничных магазинов. В пресс-службе правительства области ТАСС уточнили, что услуга в перечисленных населенных пунктах станет доступна с конца июня. Кроме того, в третьем квартале 2019 года будут определены еще 23 поселка для ее внедрения.

Правительство Новгородской области и Сбербанк ведут совместную деятельность в рамках соглашения, подписанного в 2017 году на площадке ПМЭФ, которое предполагает реализацию проектов цифровизации на территории региона.

Как сообщалось ранее, Сбербанк запустил тестирование сервиса по снятию наличных в кассах магазинов. Банк создает сеть своих агентов, которыми могут выступать магазины, заключившие с финансовой организацией агентский договор. К 2020 году Сбербанк планирует нарастить доступность своей сети в поселениях с численностью более 3 тыс. человек до 99%.