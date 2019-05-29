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Запертого в клетке на базе отдыха в Пятигорске медведя выпустили в Кавказский заповедник

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что владельца клетки привлекут к административной ответственности

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Медведя, которого держали в клетке на территории базы отдыха в Пятигорске (Ставропольский край), выпустили на свободу в Кавказский заповедник. Об этом в среду сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на территории базы отдыха под Пятигорском медведь заперт в клетке. Пользователи сообщали о том, что клетка слишком тесная для животного, находится в антисанитарном состоянии, а в миске у медведя не было воды. Проверку после размещенной информации во вторник начали сотрудники полиции.

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Хороший финал истории с медвежонком, которого держали в клетке на базе отдыха в Пятигорске. Помните, его дальнейшую судьбу должны были решить специалисты? Так вот, мишку осмотрели и убедились, что он может жить в естественной среде. И его уже выпустили на свободу в Кавказский заповедник. Пусть плохие люди ему больше никогда не встретятся. #ставропольскийкрай #природа #пятигорск #защитаживотных #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

"Мишку осмотрели и убедились, что он может жить в естественной среде. И его уже выпустили на свободу в Кавказский заповедник", - написал Владимиров.

Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что владельца клетки привлекут к административной ответственности.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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