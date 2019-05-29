Запертого в клетке на базе отдыха в Пятигорске медведя выпустили в Кавказский заповедник

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Медведя, которого держали в клетке на территории базы отдыха в Пятигорске (Ставропольский край), выпустили на свободу в Кавказский заповедник. Об этом в среду сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на территории базы отдыха под Пятигорском медведь заперт в клетке. Пользователи сообщали о том, что клетка слишком тесная для животного, находится в антисанитарном состоянии, а в миске у медведя не было воды. Проверку после размещенной информации во вторник начали сотрудники полиции.