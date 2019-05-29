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Sony анонсировала дату релиза Death Stranding

Компания также показала ролик с новыми механиками игрового процесса
' PlayStation Europe/YouTube'

Sony опубликовала новый ролик видеоигры Death Stranding японского гейм-дизайнера Хидео Кодзимы, а также назвала дату выхода проекта. 

В опубликованном ролике показаны новые механики игрового процесса, в том числе сражения и перестрелки. Игра, как сообщается Sony, выйдет на игровой приставке PlayStation 4 8 ноября 2019 года.

Death Stranding - симулятор постапокалиптического курьера, первая игра Кодзимы после его ухода из японской фирмы Konami (серии видеоигр Metal Gear, Silent Hill, Castlevania, Pro Evolution Soccer).

В проекте приняли участие актеры Норман Ридус ("Ходячие мертвецы") и Мадс Миккельсен ("Ганнибал", "Охота", "Казино „Рояль‟"), а также режиссер Гильермо дель Торо.

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