Sony анонсировала дату релиза Death Stranding

Sony опубликовала новый ролик видеоигры Death Stranding японского гейм-дизайнера Хидео Кодзимы, а также назвала дату выхода проекта.

В опубликованном ролике показаны новые механики игрового процесса, в том числе сражения и перестрелки. Игра, как сообщается Sony, выйдет на игровой приставке PlayStation 4 8 ноября 2019 года.

Death Stranding - симулятор постапокалиптического курьера, первая игра Кодзимы после его ухода из японской фирмы Konami (серии видеоигр Metal Gear, Silent Hill, Castlevania, Pro Evolution Soccer).

В проекте приняли участие актеры Норман Ридус ("Ходячие мертвецы") и Мадс Миккельсен ("Ганнибал", "Охота", "Казино „Рояль‟"), а также режиссер Гильермо дель Торо.