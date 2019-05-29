Росстат проверит данные о том, что 100% семей Ямала хватает денег только на еду

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС. Росстат проверит данные о том, что 100% домохозяйств Ямало-Ненецкого автономного округа хватает денег только на еду, так как при вводе ответов мог произойти технический сбой, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата.

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Ранее статслужба опубликовала исследование, согласно которому 100% семей ЯНАО сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата жилищно-коммунальных услуг уже затруднительна.

"Росстат не исключает возможность технического сбоя при вводе ответов. В любом случае, данные, предоставленные территориальным органом государственной статистики, будут дополнительно проверяться", - отметили в Росстате.

Тем не менее, по словам представителя федеральной службы, возможная неточность затронула незначительный объем исходной информации и не влияет на общие итоги исследования.

В этом же исследовании говорилось, что почти половине российских семей - 48,2% - денег хватает только на еду и одежду, а покупка товаров длительного потребления (холодильник, стиральную машину, мебель и т.д.) уже вызывает трудности. Почти 15% не хватает на покупку одежды и трудно оплачивать услуги ЖКХ. Денег даже еду не хватает 0,7%.

Согласно данным Росстата, позволить себе все, что считают нужным (в частности, автомобиль, квартиру или дачу), могут лишь 3,2% российских семей.