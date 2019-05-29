Глава ПЦУ Епифаний объявил изданные Киевским патриархатом документы недействительными

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил недействительными документы и распоряжения от имени так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Соответствующий документ опубликован в среду на сайте ПЦУ.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в ПЦУ", - говорится в указе.

В документе отмечается, что 5 февраля так называемый священный синод ПЦУ решил, что почетный патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева. Однако управляющий епархией, как отмечается в указе, так и не подал документы на регистрацию в составе ПЦУ. В связи с этим, документы от имени религиозной общины Киевского патриархата вносят только смуту.

Ранее ПЦУ обнародовала постановление так называемого поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о самороспуске. Документ подписан митрополитом Филаретом, четырьмя митрополитами, среди которых нынешний предстоятель ПЦУ Епифаний (Думенко), и рядом других иерархов УПЦ КП. Поместный собор состоялся в Киеве перед образованием новой церковной структуры на Украине. Первый пункт решения собора раскольников гласит, что деятельность религиозного объединения УПЦ КП прекращается путем объединения и присоединения к Православной церкви Украины. Устав об управлении УПЦ КП и деятельность всех уставных органов церкви были прекращены.

Однако после церковного раскола на Украине глава УПЦ КП патриарх Филарет (Денисенко) считает, что создание ПЦУ не ликвидирует деятельность Киевского патриархата, и продолжает издавать документы с подписью "патриарх Киевский и всей Руси-Украины".