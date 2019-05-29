Эксперт: ООН необходимо реформировать на основе цивилизационной составляющей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Профессор МГУ, иностранный член Российской Академии Наук Аскар Акаев предложил реформировать ООН, заменив межгосударственный принцип построения работы организации на межцивилизационный. Соответствующее заявление экс-президент Киргизии сделал в среду в Москве на заседании экспертной сессии просветительского и образовательного проекта "Хрупкий мир: от Лиги Наций к ООН", на которой специалисты в области международных отношений и истории обсудили эволюцию международный структур и будущее всемирной организации.

"Лига Наций строилась на основе партнерства государств, ООН устроена по такому же принципу. Сегодня нам надо переключаться на диалог на основе партнерства цивилизаций, они основная сила ООН. Сегодня в мире более 220 государств, и их число будет еще множиться, и никакие проблемы решить не удастся, - сказал Акаев. - Я считаю, что ООН трогать нельзя, а усиливать нужно. Я вижу следующий напрашивающийся шаг как площадки для диалога партнерства цивилизаций в рамках ООН".

Он добавил, что базой может служить G20, в которую входят страны, представляющие все мировые цивилизации. "Ее возможно оптимизировать, расширить до 24 членов, институционализировать. G20 сегодня вне ООН, почему бы не создать совместный совет экономической безопасности, придать ему возможность выдвигать законодательные инициативы, - добавил Акаев. - Эти государства, представляющие цивилизации, станут более ответственно относиться к своей роли".

Эксперт напомнил, что в "двадцатке" собраны представители ведущих мировых интеграционных объединений, что делает ее хорошей площадкой для переговоров.

Советник президента РФ по вопросам по вопросам экономической интеграции Сергей Глазьев добавил, что при попытке реформировать всемирную организацию и построить ее работу на основе диалога цивилизаций необходимо будет привлечь к работе представителей высшего духовенства всех мировых конфессий.

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин обратил внимание на недостаток подобного подхода, заключающийся в том что границы цивилизаций весьма размыты и их сложно определить для формирования представительства в международной организации.