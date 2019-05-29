"Аэрофлот" ждет от Фургала опровержения заявления о причинах катастрофы SSJ-100

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" ждет от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения ранее сделанного заявления о причинах катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 5 мая в Шереметьево, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

Там отметили, что озвученный губернатором вывод был сделан на основе письма Росавиации, которая 17 мая, поясняя суть документа, сообщила, что письмо не содержит выводов и результатов расследования авиационной катастрофы и не является оценкой действий экипажа.

"Аэрофлот" ждет от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения ранее сделанного заявления о причинах катастрофы SSJ-100 в Шереметьево", - сообщила авиакомпания. В пресс-службе также отметили, что информационное письмо предназначалось авиакомпаниям, и документ не содержит утверждений о "100% человеческом факторе" в произошедшей трагедии, как это интерпретировал Сергей Фургал.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" расценила как попытку давления на комиссию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и следствие заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причиной катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево является человеческий фактор.

Ранее в эфире местного телеканала "Губерния" Фургал сообщил о поступлении в министерство транспорта региона технического заключения, в котором человеческий фактор называется приоритетной версией крушения самолета SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево. Как сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора края Надежду Томченко, документ поступил из управления безопасности полетов Росавиации, проводившего расследование катастрофы.