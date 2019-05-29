В Эстонии обнаружили останки советского летчика, сбитого во время войны

ТАЛЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Останки советского летчика и фрагменты истребителя ЛаГГ-3, сбитого во время Второй мировой войны, обнаружены под Тарту. Об этом сообщил телеканал ATV+ в среду.

По его данным, находку сделали строители, которые прокладывали канализационную трассу под строящимся жилым районом.

"Когда копали траншею, ковш экскаватора за что-то зацепился, стали откапывать и нашли куски. Достали целый мотор и одну из лопастей и останки человека, то есть здесь наверняка один или несколько летчиков", - заявил представитель строительной фирмы Пауль Ялас. В данный момент строительные работы на месте находки приостановлены.

Как отметил руководитель Тартуского отделения поискового клуба Kamerad Александр Коткин, найденный самолет выпущен в 1942 году.

"На всех частях самолетов есть номера, - сказал он. - Мы посмотрели номер: русские буквы, цифры. Через Google сравнили с фотографиями ЛаГГ-3, производства 38-го года. Этот конкретно самолет 42-го года выпуска".

Как предполагают эксперты, самолет разбился в ходе боев под Тарту в 1944 году.