Путин подписал закон о доступе родственников в реанимацию

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В частности, законом установлена обязанность медицинской организации "предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий".

Закон предусматривает, что Минздрав утвердит общие требования к организации посещения пациента при оказании ему медпомощи в стационарных условиях.