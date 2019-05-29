Многодетные семьи приглашены в Кремль, где Путин вручит им ордена "Родительская слава"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручит в четверг ордена "Родительская слава" семьям из восьми регионов. Торжественная церемония приурочена к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, "среди удостоенных награды в этом году семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республик Алтай и Башкортостан, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей".

Орден "Родительская слава" присуждается ежегодно всего двум семьям из каждого региона России. Его могут получить родители или усыновители, находящиеся в официальном браке и воспитывающие более семи детей. При этом обязательным условием для взрослых является "обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии" детей.

Нынешняя церемония состоится в одном из парадных залов Большого Кремлевского дворца - Александровском, где глава государства проводит важные заседания и встречи. Однако вручение орденов "Родительская слава" обычно не вписывается в рамки строгого протокола, ведь гостями Кремля становятся десятки детей самых разных возрастов.

История "Родительской славы"

Орден "Родительская слава" был учрежден в 2008 году и впервые вручался в 2009 году. Традиционно президент лично поздравляет многодетные семьи с наградой. Они получают знак ордена и денежное поощрение в 100 тысяч рублей.

Орден "Родительская слава" возобновляет еще дореволюционные традиции: за геральдическую основу взят знак отличия святой Ольги - первой в российской истории награды за заслуги в воспитании детей. В советское время многодетные матери отмечались госнаградами "Материнская доблесть" и "Материнская слава", званием "Мать-героиня".

Многодетные семьи России

Сейчас в России насчитывается более 1,5 млн многодетных семей. Путин многократно заверял, что забота о них остается одним из государственных приоритетов, тем более сейчас, когда рождаемость сокращается из-за демографических проблем 1990-х годов. Многодетные семьи получают как финансовую поддержку, так и всевозможные льготы.

Президент ранее признавался, что очень высоко ценит ответственный, полный хлопот и переживаний труд многодетных родителей.