Рособрнадзор призвал родителей не допускать детей до ЕГЭ при плохом самочувствии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор в связи со смертью школьницы из Чебоксар во время сдачи Единого госэкзамена по математике призвал родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и не допускать их до экзаменов при плохом самочувствии. Об этом в среду говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Ранее в среду на сайте Министерства здравоохранения Чувашии появилась информация, что ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамен. По информации пресс-службы, дежурившие в школе во время сдачи экзамена медицинские сотрудники оказали девочке экстренную помощь, однако спасти ее не удалось. По предварительным данным, она страдала врожденным пороком сердца.

"Мы выражаем соболезнования родственникам и друзьям. К сожалению, обстоятельства сложились трагически для одной из участниц экзаменов. Мы призываем всех, и в первую очередь родителей, внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях. Рособрнадзор, в свою очередь, всегда будет относиться к таким случаям с особым вниманием и прилагать все усилия, чтобы избежать подобных рисков и создать необходимые условия для участников экзаменов, испытывающих проблемы со здоровьем", - приводятся слова замруководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

В пресс-службе подчеркнули, что родителям, организаторам и медработникам необходимо внимательно относиться к состоянию здоровья участников итоговой аттестации. Любой участник экзаменов, который испытывает проблемы со здоровьем в дни проведения ЕГЭ или ОГЭ, может перенести срок сдачи выбранных предметов на резервные дни, предоставив медицинскую справку.

Для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов также могут быть созданы особые условия прохождения итоговой аттестации, учитывающие их состояние здоровья, в том числе могут быть организованы пункты проведения экзаменов в медицинских учреждениях и на дому, если организаторы будут заведомо уведомлены о такой необходимости.

"Безусловным приоритетом для нас являются здоровье и благополучие всех выпускников, создание для них комфортных и безопасных условий прохождения итоговой аттестации. Рособрнадзором созданы для этого все необходимые механизмы: возможность переноса сроков экзамена при болезни, организация процедуры сдачи ЕГЭ и ОГЭ с учетом состояния здоровья и рекомендаций медицинских работников, если участник экзаменов нуждается в особых условиях из-за ограниченных возможностей здоровья или инвалидности. Важно, чтобы организаторы, медицинские работники, и, конечно, родители внимательно относились к состоянию здоровья выпускников и не допускали рисков при сдаче экзаменов", - заявил Музаев.