Антонов: США и РФ сохраняют большой потенциал для образовательного сотрудничества

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия сохраняют значительный потенциал для образовательного сотрудничества между университетами двух стран. Об этом заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов на торжественном приеме участников международной образовательной конференции NAFSA 2019 в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне.

"На сегодняшний день сохраняется большой потенциал для развития образовательного сотрудничества между университетами России и Америки. Наша страна, как и многие другие, заинтересована в привлечении талантливых студентов из-за рубежа. Согласно национальному проекту "Образование", через пять лет количество иностранных граждан, обучающихся в российских вузах и научных организациях, должно увеличиться как минимум в два раза. Лучшие из них смогут в дальнейшем трудоустроиться в России", - сказал он.

"В связи с этим полагаю, что необходимо развивать российско-американские программы двух дипломов, совместные магистратуры и аспирантуры, поддерживать практику взаимных поездок профессорско-преподавательского состава, расширять совместные научные исследования, так как серьезная наука интернациональна по своей природе", - подчеркнул российский дипломат.

"Уверен, что подготовка интеллектуальных элит, помимо, собственно, передачи знаний и расширения кругозора, содержит в себе и важный гуманитарный компонент: и американцы, обучавшиеся в России, и россияне, закончившие американские университеты и вернувшиеся на родину, становятся послами мира и просвещения, способствуя укреплению взаимопонимания между нашими народами", - добавил Антонов.

Ассоциация международных образовательных центров NAFSA является одним из крупнейших в мире некоммерческих объединений, занимающихся вопросами образования и международного студенческого обмена. В нее входят более 3,5 тысяч учреждений из более чем 150 стран мира. Конференция NAFSA 2019 проходит в столице США с 26 по 31 мая. В ней принимают участие 10 тыс. делегатов из 100 стран мира.