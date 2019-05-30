Гнутарь по дереву, мастер-брынзодел и чаевод вошли в список редких вакансий мая

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Гнутарь по дереву, мастер-брынзодел, чаевод и изготовитель карамели вошли в перечень необычных вакансий мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Гнутарь по дереву 4-го или 5-го разряда требуется для работы в Улан-Удэ. В обязанности работника входит гнутье деревянных деталей вручную на приспособлениях и станках. Гнутарь по дереву должен иметь среднее профессиональное образование и не менее пяти лет опыта работы. Предлагаемая заработная плата составляет 20 тыс. рублей.

Мастер-брынзодел нужен в городе Обнинске Калужской области. Он должен обеспечивать выполнение плановых заданий, эффективно использовать производственные мощности, экономить использование сырья, материалов и систематически повышать производительность труда. Кандидат должен иметь среднее профессиональное образование, знать технологию производства брынзы и иметь опыт работы не менее года. Зарплата мастера начинается от 43 тыс. рублей в месяц.

В Сочи на временную работу требуется чаевод, который должен выполнять ручной или машинный сбор чайного листа. В его обязанности также входит "прополка чайных шпалер и сдача чайного листа в цех первичной переработки". Чаевод может заработать до 25 тыс. рублей в месяц.

Вакансия изготовителя карамели появилась на кондитерской фабрике в Челябинске. Кандидату необходима санитарная книжка. Отсутствие специального образования и опыта работы не является препятствием для трудоустройства на данную должность. Предлагаемая работодателем заработная плата составляет 16 тыс. рублей.

Все вакансии были опубликованы в мае на портале по поиску работы "Работа в России", добавили в Роструде.