ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Доля россиян, сообщивших о том, что они не употребляют алкогольные напитки, сократилась за год на 7 процентных пунктов и составила 33%. Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в нашей стране: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году - уже 33%. Выпивают время от времени 67% граждан", - говорится в материалах.

Согласно результатам опроса, 18% опрошенных сообщили, что употребляют алкогольные напитки два-три раза в месяц, раз в месяц - 16%, несколько раз в неделю пьют алкоголь порядка 6% участников исследования. Больше четверти респондентов (27%) признались, что потребляют алкоголь реже раза в месяц.

29% опрошенных сообщили, что курят. Из них 16% скуривают не менее одной пачки в день, каждый десятый - несколько сигарет почти каждый день, 3% курят несколько раз в месяц. Каждый пятый (19%) заявил, что бросил курить некоторые время назад. Больше половины опрошенных (52%) сообщили, что никогда не курили.

Опрос проводился 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.