Шойгу во главе делегации российских военных возложил цветы к могиле Рихарда Зорге в Токио

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу и члены российской военной делегации в четверг возложили цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге на кладбище "Тама" в Токио.

Шойгу прибыл в столицу Японии с рабочим визитом. В четверг он примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2", а также проведет двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.

В повестку дня российско-японского диалога включены вопросы глобальной и региональной безопасности, военно-политической обстановки в регионе. Также будут обсуждены состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной области.

Рихард Зорге одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения нацистской Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу Красной армии под Москвой. Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов он был приговорен к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Могила Зорге на кладбище "Тама" содержится в идеальном порядке, здесь установлен овальный камень из базальта с надписью на немецком и японском языках: "Рихард Зорге" и даты жизни.

На камне - плита из полированного чёрного мрамора с надписью на русском языке: "Герой Советского Союза Рихард Зорге", изображением медали "Золотая звезда" и лавровой ветви. Перед овальным камнем на мраморной плите - урна с прахом гражданской жены Рихарда Зорге Ханако Исии.