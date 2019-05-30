Минздрав: около 16% смертей в России связаны с потреблением табака

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Порядка 16% от общего количества смертей в России связаны с табакокурением, наиболее уязвимыми являются люди старшего возраста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава РФ накануне Всемирного дня без табака

"По разным оценкам в Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают около 300 тыс. граждан. По расчетам специалистов Минздрава России, около 16% смертей в Российской Федерации связаны с потреблением табака. Смертность от табакокурения в целом затрагивает прежде всего людей старших возрастов", - сообщили в министерстве в ответ на запрос ТАСС.

Кроме того, воздействие вторичного табачного дыма может повышать риски, например, синдрома внезапной смерти младенца, заболеваний острыми респираторными заболеваниями, астмой среди детей. "В то же время точные показатели вклада табакокурения в эти показатели в РФ оценить на данный момент сложно", - отмечается в сообщении.

В рамках борьбы с курением, Минздрав выступает за дальнейшее повышение акцизов и цен на табачную продукцию, в том числе на многоразовые системы доставки никотина (СДН). В настоящее время акциз взимается только с одноразовых электронных СДН. Соответствующие предложения были направлены в Минфин.

"Кроме того, в проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в Российской Федерации на 2019-2035 годы и дальнейшую перспективу присутствуют также меры, направленные на регулирование новых видов табачных изделий и систем доставки никотина. Безусловно, чтоб предотвратить распространение новых продуктов среди населения необходимо включить их в сферу действия Федерального закона №15-ФЗ ("Об охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"), поскольку меры, предусмотренные законом, уже доказали свою эффективность", - отмечают в министерстве.

31 мая отмечается Всемирный день без табака, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. День создан для информирования общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний и необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами. Впервые Всемирный день без табака прошел 7 апреля 1988 года, а в мае 1989 года ассамблея ВОЗ перенесла его на 31 мая.