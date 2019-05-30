Disney может свернуть съемки в Джорджии, если там вступит в силу закон, запрещающий аборты

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Глава американской киностудии The Walt Disney Роберт Айгер заявил о том, что компания может прекратить съемки на территории штата Джорджия, если там вступит в силу закон, запрещающий аборты на ранней стадии беременности. Его слова приводит в среду агентство Reuters .

В ответ на вопрос о том, рассматривает ли киностудия возможность продолжения съемок на территории штата, если закон вступит в силу, Айгер сказал, что сомневается в этом. "Я думаю, многие из тех, кто трудится на нас, не захотят работать там, и мы должны будем прислушаться к их пожеланиям касательно этого вопроса. Сейчас мы пристально следим [за ситуацией]", - сказал он. "Я не вижу, каким образом, с практической точки зрения, мы сможем продолжать там снимать", - добавил Айгер.

Ранее законопроект о запрете абортов на сроке беременности свыше шести недель, за исключением случаев изнасилования и инцеста, поддержал губернатор Джорджии, республиканец Брайан Кемп. Согласно предварительной информации, закон должен вступить в силу с первого января 2020 года.

Рейтер подчеркивает, что The Walt Disney совместно с киностудией Marvel сняли на территории Джорджии такие фильмы как "Черная пантера" (Black Panther, 2018 год) и "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019 год), который побил множество рекордов по сборам как в мировом, так и в национальных прокатах.