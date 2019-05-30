Эксперты: курение сокращает жизнь мужчин в России на 9 лет, а женщин - почти на 6 лет

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Курение является причиной сокращения продолжительности жизни у мужчин в России на девять лет, у женщин - почти на шесть лет, говорится в независимом аналитическом докладе проекта "Трезвая Россия", который имеется в распоряжении ТАСС.

"Потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, в среднем составляют у мужчин 9 лет, у женщин 5,6 года", - говорится в докладе.

По данным экспертов, ежегодно в России умирают более 300 тыс. человек от причин, связанных с курением, что более чем в три раза превышает смертность от внешних причин смерти (ДТП, отравление алкоголем, убийства вместе взятые).

Также отмечается, что активное или пассивное курение являются основным фактором возникновения болезней системы кровообращения и новообразований. По данным Росстата, в 2018 году от болезней системы кровообращения умерли более 770 тыс. россиян, а от новообразований - более 265 тыс. человек.

"В России, по данным экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", свыше 44 млн курильщиков, что показывает чрезвычайность и актуальность данной проблемы", - сказал ТАСС член Общественной палаты, руководитель проекта Бийсултан Хамзаев.

Курение среди подростков

Употребление табака в детском и подростковом возрасте не позволяет молодому организму правильно сформироваться. В результате чего возникают проблемы с памятью, зрением, слухом, наблюдается замедление реакции, гормональные нарушения, болезни внутренних органов, возникает риск онкологических заболеваний и задержка в физическом и умственном развитии, отмечается в докладе.

"Особую опасность представляют так называемые электронные системы доставки никотина (ЭСДН), получившие особую популярность среди подростков. Отсутствие правового регулирования употребления и продажи ЭСДН создает благодатную почву для бесконтрольного их использования, при этом не только несовершеннолетними, но и малолетними <...> что может оказать отрицательное воздействие на здоровье молодежи, нации в целом", - сказано в тексте.

Курение кальяна в кафе

В докладе указывается, что составные части кальянов, которые используются в общественных местах и не поддаются дезинфекции, могут содержать бактерии, вызывающие инфекционные заболевания.

"Кальяны можно с уверенностью назвать ингаляторами массового потребления, при этом трубки и колбы - составные части используемых в кафе и ресторанах кальянов - содержат бактерии, в том числе стафилококк, синегнойную палочку, возбудители туберкулеза, герпеса и гепатита А, грибок аспергилла и другие", - говорится в докладе.

Эксперты считают, что наличие лишь одного из указанных возбудителей заболеваний обязывает Роспотребнадзор ввести повсеместный запрет на использование кальянов и подобных устройств. Отмечается, что некоторые бактерии возможно уничтожить лишь раствором хлора или спиртом. При этом такая дезинфекция требуется после каждого использования кальяна одним человек.

"По данным наших экспертов, ни в одном заведении составные части кальяна не проходят процесс стерилизации после каждого употребления. Таким образом, потребители кальянов в местах общественного питания не только наносят вред своему здоровью, употребляя табак или иные, более того, не известные вещества, но и подвергают себя риску смертельных заболеваний", - отмечается в тексте.

Кроме того, нет достоверной информации о качестве и сроке годности используемого табака или фруктовой смеси. Нарушение правил хранения табака тоже может привести к появлению в нем большего количества вредных веществ. В связи с этим эксперты "Трезвой России" предлагают провести независимое исследование состава табака для кальянов на предмет содержания в них вредных веществ и определить их влияние на организм человека с последующим обнародованием полученных результатов.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года, он направлен на создание диалога между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями для разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.

31 мая отмечается Всемирный день без табака, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. День создан для информирования общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний и необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами.