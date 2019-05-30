Россия в 2018 году заняла первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия, согласно рейтингу самых курящих стран за 2018 год, занимает первое место по числу выкуренных в день сигарет на душу населения, говорится в независимом аналитическом докладе проекта "Трезвая Россия", который имеется в распоряжении ТАСС.

"По данным экспертов федерального проекта "Трезвая Россия", в 2018 году Российская Федерации в рейтинге самых курящих стран занимает пятое место, по выкуриванию среднего количества сигарет на душу населения в день, включая младенцев и детей, - первое место (5,9 сигареты)", - говорится в докладе.

Второе место занимает Китай - 5,2, замыкает тройку Южная Корея с 4,8 сигареты на душу населения. В рейтинге также значатся Япония, Турция, Германия, Индонезия, США, Филиппины и Индия.

По данным экспертов, в 2018 году россияне выкурили 300 млрд сигарет. "В среднем, на одного курящего россиянина в год приходится 2 тыс. выкуренных сигарет. Среднестатистический мужчина выкуривает в день примерно 20 сигарет, а женщина - 15", - отмечается в тексте.

Более 20% курящих россиян пристрастились к пагубной привычке в возрасте 14-15 лет. "По итогам проведенного нами экспертного исследования в числе опрошенных подростков 14-18 лет более 40% мальчиков курят, девушек - около 7%", - говорится в докладе.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года и направлен на создание диалога между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями для разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.

Всемирный день без табака

31 мая отмечается Всемирный день без табака, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. День создан для информирования общественности об опасностях употребления табака и пассивного курения, а также о недобросовестных методах работы табачных компаний и необходимости борьбы с нелегальной торговлей сигаретами.

По данным Минздрава РФ, ежегодно от болезней, связанных с курением, погибают до 500 тыс. человек. Для борьбы с проблемой министерство подготовило новый проект концепции осуществления государственной антитабачной политики, согласно которой уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет. После этого рассматривается возможность поэтапного выведения его из легального оборота.