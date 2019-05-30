Эксперт: американцам нужно учить русский в качестве второго языка

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. В Соединенных Штатах необходимо начать масштабную рекламную кампанию, направленную на привлечение интереса к изучению русского, чтобы большее количество американцев владело им на уровне второго языка. К этому призвал в среду член совета директоров Ассоциации международных образовательных центров NAFSA доктор Бэрри Моррис на торжественном приеме в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне.

По его словам, Американская академия искусств и наук по заказу Конгресса США провела исследование, согласно которому "Америке необходимо значительно увеличить доступ к изучению иностранных языков, чтобы оставаться конкурентоспособной". Моррис считает, что одним из таких языков должен быть русский.

"Увеличить количество американцев, которые знают русский язык - это ключевая необходимость, и это открывает прекрасные возможности", - уверен он. "Сам я считаю, что нам необходима масштабная рекламная и пиар-кампания, продвигающая русский в качестве второго языка", - подчеркнул член правления NAFSA.

"Более того, тот факт, что [международные] отношения США на правительственном уровне в настоящий момент выглядят не так, как нам бы хотелось, означает, что дипломатам и политикам необходимо приветствовать творческий подход и активность гражданской дипломатии сильнее, чем когда-либо прежде. Никогда еще не было настолько подходящего времени для сотрудничества, чтобы изменить ситуацию", - убежден Моррис.

"Как гласит старая русская пословица, один в поле не воин, один человек в этой борьбе за мир - не воин, давайте делать свою работу хорошо и давайте делать ее сообща. Не только для того, чтобы избежать разрушительных конфликтов, но и для того, чтобы сделать нашу планету более мирной, процветающей и просвещенной", - подытожил он.

Международная конференция NAFSA

Ассоциация международных образовательных центров NAFSA является одним из крупнейших в мире некоммерческих объединений, занимающихся вопросами образования и международного студенческого обмена. В нее входят более 3,5 тыс. учреждений из более чем 150 стран.

В столице США с 26 по 31 мая проходит образовательная конференция NAFSA 2019. В ней принимают участие 10 тыс. делегатов из 100 стран.

"Это значимое образовательное событие мирового масштаба. В течение последней недели представители университетов и образовательных компаний из более чем 100 стран мира имели возможность представить свои достижения в сфере современных технологий обучения, поделиться успехами и планами на будущее, установить прямые контакты для дальнейшего развития совместных проектов, программ студенческих и преподавательских обменов", - рассказал на торжественном приеме посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил также, что Соединенные Штаты и Россия сохраняют значительный потенциал для сотрудничества между университетами двух стран.

"У нас более 30 участников из России на конференции в этом году. Для нас большая честь, что они приехали сюда, чтобы присоединиться к нашим презентациям, предложить свое видение и найти новых партнеров", - отметил, в свою очередь, Моррис. "Несмотря на многое из того, что мы видим сегодня в прессе, я думаю, что у российского и американского академического сообщества очень схожие потребности, и перед нам также открываются очень схожие возможности", - добавил он.