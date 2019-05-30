Власти Ямала прокомментировали данные о нехватке денег у жителей на крупные покупки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Опрос ВЦИОМ, проведенный на Ямале в октябре 2018 года, свидетельствует о том, что 44% жителям округа всегда хватает на вещи первой необходимости, а 37% жителей могут делать крупные покупки и ездить в отпуск. Так ТАСС прокомментировали в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) данные Росстата о том, что 100% домохозяйств региона хватает денег только на еду.

Ранее статслужба опубликовала доклад о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за IV квартал 2018 года, согласно которому 100% семей ЯНАО сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата жилищно-коммунальных услуг уже затруднительна. Позднее в пресс-службе Росстата сообщили ТАСС, что проверят данные, так как при вводе ответов мог произойти технический сбой.

"На Ямале регулярно проводятся социологические исследования, которые касаются благосостояния жителей округа. В октябре 2018 года ВЦИОМ проводил в регионе опрос о финансовом положении жителей. Было опрошено 3140 человек. 44% сообщили, что им всегда хватает на вещи первой необходимости, 37% сказали, что могут делать крупные покупки и ездить в отпуск, 4% могут делать дорогостоящие покупки и 11% денег всегда хватает только на питание и не всегда на другие необходимые вещи", - сказали в пресс-службе главы ЯНАО.

В пресс-службе напомнили, что в 2016 году Росстат публиковал аналогичное исследование. "Тогда доля семей, которым средств хватает только на еду, составляла 2,4%, наибольшая долю - 57,5% - приходилась на семьи, которым хватало денег на еду, одежду и товары длительного пользования", - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что до 75% всех доходов на Ямале формируется за счет оплаты труда. "За период 2017-2018 прирост реальной заработной платы в регионе достиг 8,4%. В 2018 году средний размер заработный платы в автономном округе в пять раз превышал стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг", - заключили в пресс-службе.