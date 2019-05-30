Роспотребнадзор предложил указывать на упаковке пищевую ценность продуктов на 250 гр/мл

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает указывать на упаковке продуктов информацию о пищевой ценности как из расчета на 100 гр/мл, так и 250 гр/мл в рамках проекта добровольной маркировки еды "Светофор". Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Для удобства потребителя предложена маркировка, информирующая о пищевой ценности продукта и позволяющая определить содержание в нем критически значимых для здоровья пищевых веществ не только из расчета на 100 гр/мл, но и порцию 250 гр/мл", - говорится в сообщении.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, слова которой приводит пресс-служба ведомства, потребителя необходимо информировать о составе продукта максимально доступным способом. "Роспотребнадзор уделяет особое внимание полноценности рациона и безопасности пищевых продуктов. Порционный подход в маркировке удобен и востребован потребителями, позволяет быстро и точно определить пищевую ценность продукта и сделать осознанный выбор, что способствует увеличению числа людей, сделавших выбор в пользу здорового питания", - сказала она.

Проект добровольной маркировки пищевых продуктов и напитков "Светофор" стартовал 1 июня 2018 года по инициативе Роспотребнадзора. Ранее ведомство подготовило методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей, разработанные ФИЦ НИИ питания и биотехнологии. Как следует из материалов Роспотребнадзора, красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жирных кислот, желтый - для продуктов со средним содержанием этих веществ, зеленый - с низким. Сначала такая маркировка появилась на мороженом производства компании "Юнилевер Русь".