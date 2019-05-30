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Путин вручает ордена "Родительская слава". Видеотрансляция

Торжественная церемония приурочена к Международному дню защиты детей

ТАСС/Ruptly

Президент России Владимир Путин вручает ордена "Родительская слава" семьям из восьми регионов. Торжественная церемония приурочена к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, "среди удостоенных награды в этом году семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республик Алтай и Башкортостан, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей".

Орден "Родительская слава" присуждается ежегодно всего двум семьям из каждого региона. Его могут получить родители или усыновители, находящиеся в официальном браке и воспитывающие более семи детей. При этом обязательным условием для взрослых является "обеспечение надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии" детей.

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