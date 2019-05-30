Финалистов второго конкурса инвестиционных проектов Подмосковья выберут в октябре

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 30 мая. /ТАСС/. Финал второго конкурса инвестиционных проектов муниципалитетов Московской области "Территории роста 2019" состоится в октябре. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмосковья.

Конкурс "Территории роста" впервые прошел в 2018 году. Победители-муниципалитеты получили гранты на реализацию своих проектов общей суммой в 1 млрд рублей. Цель конкурса - ускорить экономический рост региона, повысить его инвестиционную привлекательность и создать комфортные условия для ведения бизнеса. 30 мая в Доме правительства Московской области состоялось торжественное открытие второго конкурса.

"В 2019 году конкурс будет проводиться в три тура <…> На третьем этапе, после обучения и совершенствования конкурсных заявок, финалисты презентуют их на итоговом заседании комиссии, которое состоится в октябре 2019 года. На этом заседании будут названы победители конкурса "Территории роста" 2019 года", - говорится в сообщении.

В июне министерство планирует рассмотреть конкурсные заявки от органов местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья и отобрать лучшие для дальнейшего участия в конкурсе. В июле во время второго этапа субъекты региона будут дорабатывать свои проекты, а затем представят их межведомственной конкурсной комиссии.

"Мы с вами договаривались и идем к 1 трлн рублей (объема бюджета Московской области - прим. ТАСС). Мы ищем способы развития наших территорий. Я благодарен всем, кто пришел сюда, отложил свои дела для того, чтобы сделать штурм, еще раз с разных сторон посмотреть на территории", - сказал присутствовавший на открытии конкурса губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что объем инвестиций в регион необходимо увеличивать. "Мы со своей стороны не имитируем эту работу. В нашем региональном бюджете выделяются деньги, чтобы поддерживать инвестиции по разным программам. В этом году это порядка 15 млрд рублей", - уточнил глава региона.